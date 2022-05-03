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Malatya'da refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

03.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde refüje devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Recep Ö. idaresindeki 28 TF 633 plakalı otomobil, Gümüşlüdere mevkisinde refüje devrildi.

Yaralanan sürücü ile eşi Gizem Ö, kızı Elif Masal Ö. ve kayınvalidesi Hanım B, ambulansla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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