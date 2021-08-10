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Malatya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

10.08.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan yağıştan korunmaya çalışanlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Yağış dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yıldıztepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren Ayetullah Geçen'e ait iş yerini de sağanak nedeniyle su bastı. Belediye ekipleri biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Geçen, gazeteciler, yağmur suları nedeniyle iş yerinin zarar gördüğünü belirtti.

Ham maddelerin bulunduğu deposunun su altında kaldığını belirten Geçen, "Rabbim daha kötü afetlerden korusun. İnşallah bunların tedbirleri alınır. Lokum ve şekerleme imalatında kullandığımız hammadde ile makine ve ekipman su altında kaldı. Belediye ekipleri tahliye çalışmasını başlattı. Dağdan ve yollardan gelen su işletmemizin içine akmaya devam ediyor." diye konuştu.

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