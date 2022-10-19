YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

19.10.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede yaşayan Feridun Mengi, TOKİ bölgesinde 4 sahipsiz köpeğin puhuya saldırdığını görünce duruma müdahale etti.

Köpeklerin saldırısından kuşu kurtaran Mengi, kanadı kırılmış haldeki puhunun durumunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptı.

Koruma altına alınan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Kızılay, Malatya-Elazığ hattında afet müdahale merkezi kuracakTürk Kızılay, Malatya-Elazığ hattında afet müdahale merkezi kuracak
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı savunmalar alındı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
Malatya Arapgir tedavi puhu kuşu

Malatya Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:11
Sabah
06:32
Öğle
12:17
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:07
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Makarna suyunu dökerek asrın hatasını yapıyorsunuz!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Av için çıktıkları yolda kendileri av oldu! Bozayı saldırınca...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.