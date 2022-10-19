Malatya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu tedaviye alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan puhu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçede yaşayan Feridun Mengi, TOKİ bölgesinde 4 sahipsiz köpeğin puhuya saldırdığını görünce duruma müdahale etti.

Köpeklerin saldırısından kuşu kurtaran Mengi, kanadı kırılmış haldeki puhunun durumunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaptı.

Koruma altına alınan puhu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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