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Malatya'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

20.09.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Malatya'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı

Malatya'da sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde sahte altınla çeşitli yerlerden alışveriş yaptığı belirtilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği F.T'yi Elazığ kara yolu üzerinde bir minibüs içerisinde üzerinden 21 imitasyon Cumhuriyet altınıyla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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