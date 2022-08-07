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Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

07.08.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Malatya'da sahte banka dekontuyla 8 ayrı dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 8 farklı iş yerinden son bir yıl içerisinde 52 bin 65 lira değerinde gıda, bakliyat, boya, tuhafiye gibi malzeme alarak ödemeyi mobil bankacılık üzerinden müştekilerden aldıkları IBAN numaralarına gönderdiklerini beyanla dekont paylaştıktan sonra EFT talimatını iptal ederek dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin M.A. ve A.D. olduğunu belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu operasyonla yakalanan 2 şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlılardan A.D, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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dolandırıcılık Malatya

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