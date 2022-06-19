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Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

19.06.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Malatya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2'si ağır 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

N.M. (43) idaresindeki 44 ADG 956 plakalı hafif ticari araç Yeşilyurt ilçesi Çarmuzu Mahallesi Kuzey Kuşak Çevre yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.M. (36) B.M. (13), E.M.(7), R.G. (34), E.K. (27) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.M ve E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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trafik kazası Malatya

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