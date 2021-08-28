Malatya'da serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren genç hayatını kaybetti.

Ali Şahin (19) arkadaşlarıyla serinlemek için Orduzu Mahallesi'ndeki Pınarbaşı göletine girdi. Bir süre sonra Şahin'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan Şahin, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.

Şahin'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz