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Malatya'da seyir halindeki otomobil yandı

15.11.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da seyir halindeki otomobil yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumali Bilek'in kullandığı 44 ACY 657 plakalı otomobilin motor kısmı, D-300 kara yolu 38. kilometrede henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü Bilek, aracı durdurarak annesi, eşi ve 3 çocuğunu araçtan çıkardı.

Yoldan geçenlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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