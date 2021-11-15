Malatya'da seyir halindeki otomobil yandı

Malatya'nın Darende ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumali Bilek'in kullandığı 44 ACY 657 plakalı otomobilin motor kısmı, D-300 kara yolu 38. kilometrede henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü Bilek, aracı durdurarak annesi, eşi ve 3 çocuğunu araçtan çıkardı.

Yoldan geçenlerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Maddi hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.



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