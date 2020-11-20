Malatya'da sigara içme yasağına uymayan 70 kişiye ceza

Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sigara içme yasağına uymayan 70 kişiye para cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda şu ana kadar Kovid-19 temaslısı olup karantina hükümlerini ihlal eden 223 kişi yurda yerleştirildi. Bu kişilerden 176'sının karantina süreci sona ererken, 47 kişi halen izolasyonda bulunuyor.

Denetimlerde, toplu alanlarda sigara içme yasağına uymadığı tespit edilen 70 kişiye de toplam 63 bin lira ceza uygulandı.

