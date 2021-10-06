YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

06.10.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Hurdacılar Sitesinde silahlı kavga olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki bir minibüsün içerisinde Engin Kaya'yı yaralı halde buldu.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
Araçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtıAraçtan pompalı tüfek çıkardığını gören gözlerine inanamadı! Sokak ortasında ateş açtı
Malatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandıMalatya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:20
Öğle
12:20
İkindi
15:35
Akşam
18:10
Yatsı
19:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Ahmet Eken Eczanesi
Merkez
Akademi Eczanesi
Merkez
Akçınar Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Merkez
Utku Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.