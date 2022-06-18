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Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

18.06.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, Battalgazi ilçesine bağlı Büyükhüseyinbey Mahallesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.P, A.G. ve T.B. av tüfeğiyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

T.K ile Ü.A. gözaltına alındı.

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