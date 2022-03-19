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Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

19.03.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde K.F. ile M.T. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Pompalı tüfekle yaralanan K.F, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. K.F'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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