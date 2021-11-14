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Malatya'da takla atan araçtaki 2 kişi yaralandı

14.11.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıları araçtan itfaiye ekipleri çıkardı

Malatya'da refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

G.G. idaresindeki 44 AU 644 plaka otomobil, Turgut Özal Bulvarı Şeker Fabrikası mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp takla attı.

Kazada, G.G. ile yanında bulunan G.G.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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