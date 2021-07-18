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Malatya'da tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı ikna edilerek yakalandı

18.07.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tartıştığı kişiyi yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı ikna edilerek yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs eden şüpheli, polis ekiplerinin ikna çabası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi Şehbal Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ve M.S. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.S. tabancayla S.B'yi yaraladı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Bu sırada polis ekiplerinin yakalamaya çalıştığı M.S. elindeki tabancayla sokakta havaya ateş açtıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin de desteği ile ikna edilen M.S, gözaltına alındı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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