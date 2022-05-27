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Malatya'da terör operasyonunda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

27.05.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da terör operasyonunda 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağarada 5 kilogram A4 patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi bölgesinde geçmiş yıllarda terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir mağaranın olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şehit Jandarma Er Mehmet Açlan Operasyonu'nda, terör örgütü mensuplarınca 2014-2016 arasında kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde 5 kilogram A-4 plastik patlayıcı, 17 mekanik fünye, 3 metre iletken kablo, küçük tüp, pense ve çok miktarda muhtelif giyim ve yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler, Doğanşehir Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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