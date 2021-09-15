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Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

15.09.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 2 zanlının yakalanması için Doğanşehir ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, örgütsel paylaşımın yapıldığı 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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