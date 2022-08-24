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Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

24.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası her iki araçta da yangın çıkarken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, kaza nedeniyle Malatya-Kayseri yolu tek yönlü trafiğe kapandı.

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