Malatya'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yukarı Ulupınar Mahallesi yakınlarında henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası her iki araçta da yangın çıkarken, yaralanan 5 kişi ambulanslarla Darende Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, kaza nedeniyle Malatya-Kayseri yolu tek yönlü trafiğe kapandı.
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