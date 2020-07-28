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Malatya’da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

MALATYA HABERLERİ  | 28.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Malatya polisinin, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu malzemeleri ile silahlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Malatya’da torbacı operasyonu: 2 tutuklama

Malatya polisinin, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu malzemeleri ile silahlar ele geçirilirken, olaylarla ilgili yakalanan 3 zanlıdan 2’si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 565,94 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1,04 gram metamfetamin maddesi, 17 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 2 farklı şahıstan 2 adet uyuşturucu maddenin ölçüm ve satımında kullanılan malzemeler, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve tabanca ait şarjöre basılı vaziyette 3 adet 9 mm fişek, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabanca ait şarjöre basılı vaziyette 6 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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