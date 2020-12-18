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Malatya'da "torbacı" operasyonu: 5 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 18.12.2020 00:38 | Son Güncelleme

Malatya'da "torbacı" operasyonu: 5 gözaltı

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 ayrı suçtan aranan şüpheli F.K'nin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 93 gram metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 6 hap, bir pompalı tüfek, bir hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler Diyarbakır'dan gelen bir araçta yaptığı aramada ise 310 gram esrar, 10 gram metamfetamin maddesi buldu.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan F.K, F.K.B, A.Ö, B.K, Ö.D. işlemleri için emniyete götürüldü.

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