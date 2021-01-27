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Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

27.01.2021 00:05 | Son Güncelleme:
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Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Malatya'da trafik kazası sonucu alev alan kargo kamyonunun kasası itfaiye ekiplerince söndürüldü.

U.E. yönetimindeki 06 CEO 362 plakalı kargo kamyonu, D-300 karayolunun, Darende ilçesi Balaban Mahallesi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kamyonun kasasına devrilen sokak lambası nedeniyle kargolar alev aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kaza sonrası D-300 karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı. Devrilen elektrik direklerinin kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Hafif yaralanan sürücü U. E. ve A.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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