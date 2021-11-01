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Malatya'da TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

01.11.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da TRT muhabirini darbettikleri gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı

Malatya Valiliği, haber takibi sırasında TRT Malatya muhabiri Burhan Karaduman'ın darbedilmesiyle ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 29 Ekim Cuma günü saat 19.10 sıralarında Kernek Meydanı'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında TRT muhabiri Karaduman'ın darbedildiği hatırlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından titiz çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalandığı ve tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

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