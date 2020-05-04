Malatya'da üretilen maskeler diğer illere gönderiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara dağıtmak için ürettirdiği maskeleri gelen talepler doğrultusunda Türkiye'deki diğer illere de gönderdiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya genelinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda ihtiyacı olan diğer illere de maske gönderiyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kent genelinde olduğu gibi Malatya dışından gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirterek "Büyükşehir Belediyesi olarak bazı illerden gelen talepleri de kendi imkanlarımız çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Malatya maske üretiminde oldukça başarılı bir şekilde organize oldu. Hem kendi ihtiyacını hem de Türkiye'de maskeye ihtiyaç duyan diğer illerin maske ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede üretim yapmaktadır." ifadesini kullandı.

