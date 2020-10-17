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Malatya'da üretilen tohumluk yerli patatese ilgi büyük

MALATYA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:06 | Son Güncelleme

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi: - "Patateslerin yüzde 70'lik bölümünü ülkemiz çiftçilerine, kalanını ise yabancı ülkelere satıyoruz"

AYHAN İŞCEN - Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Malatya'nın Darende ilçesinde üretimi yapılan yerli ve milli tohumluk patates çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

Patates tohumunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce gerçekleştirilen ıslah çalışmaları sonrası geliştirilen 4 yerli çeşidin deneme ekimlerinin ardından üretimi de Darende ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 1100 dönüme ekilen "Ünlenen", "Onaran", "Murat bey" ve "Levent bey" tohumluk patateslerin hasadından yaklaşık 6 bin ton ürün elde edildi.

Selanik Tohumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bengi, patates tohumlarının tamamının yerli olduğunu söyledi.

Bengi şunları kaydetti:

"Biz bu yerli tohumların üretimini Darende bölgesinde yapıyoruz. Patateslerin yüzde 70'lik bölümünü ülkemiz çiftçilerine, kalanını ise yabancı ülkelere satıyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 ton ürün elde ediyoruz. Burayı seçmemizin nedeni rakımı yüksek, toprak kaliteli, mübadele şansımız var, ilaç kullanımı minimum ve arazi bulmak daha kolay."

Ürettikleri tohumluk patateslerin çiftçiler tarafından büyük rağbet gördüğünü anlatan anlatan Bengi, "Her geçen yıl yerli tohumumuzu çoğaltıyoruz, Avrupa'dan gelen tohumu azaltıyoruz. Devlet desteği verilirse 4-5 yıl içerisinde yerli tohumumuz çoğalabilir. Çoğaldığı zaman da yurt dışı bağımlılığımızı tamamen giderebiliriz." dedi.

Ürettikleri patates tohumlarının üstün özelliklerinin olduğunu belirten Benli, "Yurt dışından bile çok fazla talep ediliyor. Geçenlerde beni Kazakistan'dan aradılar illa 'Türk tohumu istiyoruz, bunu duyduk, sizi takip ediyoruz en azından bir tır da olsa denemelik istiyoruz' diye istediler. Karını zararını aramadan tanıtım amaçlı yerli tohumumuzu kesinlikle göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Bundan sonra Darende patates ile anılacak"

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca da yerli tohumların geliştirilmesi için her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Karaca, "Bugüne kadar Niğde patates ile anılıyordu bundan sonra Darende patates ile anılacak" dedi.

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