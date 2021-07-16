Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda 507 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şifa Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.

Aramada, 507 uyuşturucu hap ile narkotik madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.



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