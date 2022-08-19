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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

19.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bir ikamette yaptığı aramada, 898 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi 170 hap, 3 ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 500 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S, E.B. ve E.S. sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Malatya uyuşturucu operasyonu

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