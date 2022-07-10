YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı

Malatya'da yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı

10.07.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı

Malatya'da yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.

Ersele Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerleri ve ormanlık alan sıçramadan söndürdü.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri K.A, Pütürge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlamasıMalatya'da yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması
Mersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyorMersin Kızkalesi'nde bayram hareketliliği yaşanıyor
İç Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik olduİç Anadolu'da "acemi kasaplar" hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:05
Öğle
12:37
İkindi
16:31
Akşam
20:00
Yatsı
21:38
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Geri sayım başladı! Fragmanı bile güldürmeye yetti

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.