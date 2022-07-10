Malatya'da yangına müdahale eden itfaiye personeli yaralandı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde otluk alanda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.

Ersele Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ağaçlık alana sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını yerleşim yerleri ve ormanlık alan sıçramadan söndürdü.

Yangına müdahale sırasında ayağından yaralanan itfaiye eri K.A, Pütürge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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