Malatya'da yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Malatya'da bir binanın 5. katında çıkan yangında dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Terminal Caddesi'nde 5 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına 7 araç ve 21 personelle müdahale etti.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ile Müdahale Şube Müdürü Ahmet Kılınç da söndürme çalışmalarına katıldı.

Dumandan etkilenen 5 Suriye uyruklu, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, yan binada mahsur kalan 5 kişiyi ise itfaiye merdivenini kullanarak kurtardı.

Yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.



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