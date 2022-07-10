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Malatya'da yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması

10.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması

Malatya'da yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması

Malatya'da görev başındaki itfaiye personeline doğum günü sürprizi yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli ekip çavuşu Fatih Şener, bir yangına müdahaleye gitti.

Bu sırada Şener'in eşi ve çocukları, İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek hazırlık yaptı.

Yangından görev yerine dönen Şener'e, eşi, çocukları ve iş arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun da katıldığı etkinlikte 37 yaşına giren Şener, doğum günü pastasını kesti.

Malatya'da yangından dönen itfaiye personeline sürpriz doğum günü kutlaması

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