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Malatya'da yatağa bağımlı hasta, itfaiyenin merdivenle ulaştığı evinden tahliye edildi

21.02.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da yatağa bağımlı hasta, itfaiyenin merdivenle ulaştığı evinden çıkarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nin muhtarı, yatağa bağımlı yaşayan 90 yaşındaki Güllü Akgül ile 75 yaşındaki oğlu Hanifi Akgül'ün ağır hasar alan 12 katlı bir binanın 11'inci katında yaşadığını fark etti.

Muhtarın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye merdiveniyle eve ulaşan ekipler, tahliye ettikleri anne ile oğlunu kontrollerinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan 73 yaşındaki yatağa bağımlı hasta Saadet Çetin ile Mustafa Çetin çifti ekiplerce binadan çıkarıldı.

Çetin çifti, hastaneye kaldırıldı.

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