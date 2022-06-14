Malatya'da yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıldırım isabet eden 37 koyun telef oldu.
Kurucaova Mahallesi'ne bağlı Aspınar mezrasında koyunları otlatan İsmet Sarıgül'e ait sürüye yıldırım isabet etti.
Sarıgül'ün köy muhtarından yardım istemesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından telef olan 37 koyun, belediye ekipleri tarafından kepçeyle açılan çukura gömüldü.
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