Malatya’da yolcu minibüsleri dezenfekte ediliyor

Türkiye’de de 2 kişi de korona virüsünün tespit edilmesinin ardından Malatya’da da önlemler arttırıldı. Bu kapsamda kentte şehir içi yolcu minibüsleri de virüse karşı dezenfekte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası’nın koordinesinde şehir içi hatlarda çalışan tüm yolcu minibüslerini dezenfekte edilmeye başlandı. Oda Başkanı Mesut İnce, Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan virüsün Türkiye’de de çıkması üzerine önlemlerin arttırıldığını söyledi. Malatya’da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın destek ve katkıları ile Malatya’daki tüm toplu taşıma araçlarında ilaçlamaya başladıklarını dile getiren İnce, "Büyükşehir belediye başkanımıza bağlı çevre koruma daire başkanlığında araçlar ve bizim odamıza bağlı firmanın birlikte organize ettiğimiz dezenfekte ile ilgili bugün Malatya’da ki 233 minibüsümüzü dezenfekte ederek, vatandaşlarımızın rahat, konforlu, güvenli ve sağlıklı seyahat etmeleri için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz” dedi.

Dezenfekte çalışmaların davam edeceğini de belirten İnce, ”Malatya’daki tüm vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmelerini için toplu taşıma araçlarımız bundan sonra her 2-3 günde dezenfekte edilecektir. Bununla ilgili de minibüslerimiz ve servis araçlarımızla kart yaparak bunun periyodik olarak Büyükşehir Belediyemizle birlikte kontrol edeceğiz ve dezenfekte edilmeyen minibüsümüzün çalışma ruhsatını vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise minibüsçüler odasına aldıkları bu önlemden dolayı teşekkür ederek, "Bugün dünyamızı kasıp kavuran bir virüs ile karşı karşıyayız. Her ne kadar bu virüs ülkemizi teğet geçmiş gibi görünse de ülkemizde olduğunu görüyoruz. Bizler yerel yöneticiler olarak, geçtiğimiz dönem içerisinde otobüslerimiz, trambüslerimizi, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarımı ile stadyumu dezenfekte ettik. Bu günde minibüsçüler odası ile beraber minibüslerimizi temizlik konusunda dezenfekte çalışması yapıyoruz” diye konuştu.

Sosyal medya üzerinde yapılan paylaşımlara da tepki gösteren Başkan Gürkan, "Bunlar doğru şeyler değil, ülkemizde stoksal anlamda gerek hijyenik malzeme gerek alkol benzer ürünler açısında bir sıkıntımız yoktur. Yiyecek anlamında da bir sıkıntımız yoktur. Bu anlamda her türlü tedbirler alındı. Devletimiz gerekli tedbirler alıyor, o yanlış paylaşımlarla ilgili gerekli yasal işlemler yapılıyor” ifadelerini kullandı.