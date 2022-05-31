Malatya'da yoldan çıkan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari aracın yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan İncirci (65) yönetimindeki 01 VN 272 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Adıyaman kara yolunun Doğanşehir ilçesi Savaklı Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Kazada sürücü ile araçtaki Sadet İncirci (52) ve Cennet Çevik (60) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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