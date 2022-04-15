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Malatya'da zirai donun kayısı ağaçlarına verdiği zararın tespiti için çalışma başlatıldı

15.04.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da zirai donun kayısı ağaçlarına verdiği zararın tespiti için çalışma başlatıldı

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte etkili olan zirai donun kayısı ağaçlarında yol açtığı hasarın tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, kentte 14-15 Nisan'da 03.00-06.00 saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düştüğü ve çiçek evresinde olan kayısı ağaçlarında hasara yol açtığı ifade edildi.

Zirai dondan sonra il ve ilçe müdürlüklerine ihbarlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Genel olarak yaşanan zirai don hasarının tespiti amacıyla il ve ilçe müdürlüklerimiz tarafından teknik ekipler oluşturarak ilimiz genelinde mahalle bazında hangi bölgelerde hasar meydana geldiği, hasarın şekli, şiddeti ve rekolteye olası etkilerinin tespiti amacıyla çalışmalarımız başlatılmıştır. Şu ana kadar yapılan saha çalışmalarında, ilimiz genelinde özellikle 1200-1300 rakıma kadar olan bölgelerde kürk ve küçük meyve, 1200-1500 rakımlı bölgelerde çiçek, 1500 ve üzeri rakımlarda ise ağırlıklı olarak tomurcuk ya da pembe tomurcuk evresinde olduğu, yaşanan zirai dondan etkilenmede kayısı bahçesinin bulunduğu konum kadar, kayısı ağacının hangi evrede olduğunun da birinci derecede etkili olduğu bilinmektedir."

Açıklamada, zirai don nedeniyle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin telafisi konusunda azami hassasiyet gösterildiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Henüz hasar tespit çalışmalarımız devam etmekle beraber genel olarak 'don çukuru' denilen hava sirkülasyonlarının bulunmadığı kapalı havzalarda ağaçların fizyolojik olarak çiçek, kürk ve küçük meyve olan bölgelerde şiddeti değişmekle beraber hasar olduğu, tomurcuk ve çiçeklenmenin henüz başladığı bölgelerde yoğun hasar yaşanmadığı tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlanarak, hazırlanacak hasar tespit raporları Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilecektir. Tarım sigortası yaptırmış üreticilerimizin zaman geçirmeden hasar ihbarını yapmaları ayrıca önem arz etmektedir. Kayısıda yaşadığımız zirai don hasarıyla ilgili İl Müdürlüğümüz tespit çalışmalarının tamamlanarak kamuoyuna duyurulmasına kadar lokal bölgelerden gelen ve spekülasyonlara sebebiyet veren bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini istiyoruz."

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