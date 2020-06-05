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Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.06.2020 22:33 | Son Güncelleme

Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde de hissedilen sarsıntının başlamasıyla korkuya kapılan bazı vatandaşlar, evlerini terk ederek sokağa çıktı.

İlçe sakinlerinden Erdem Kutlu, sarsıntının uzun sürdüğünü belirterek, “Malatya’da yaşanan depremi güçlü bir şekilde hissettim. Uzun süreli bir sarsıntı oldu. Elazığ depreminden yaşadığımız tecrübe ile paniğe kapılmadan apartman sakinleri ile birlikte haberleşerek binayı boşaltıp sokağa çıktık." dedi.

Ahmet Çiftçi ise yaşanan sarsıntıda çok korktuklarını dile getirerek “Sarsıntı anında çok endişelendik. Çocuklar çok korktu. O korku ile sokağa indik." ifadelerine kullandı.

Hatice Kümber de sarsıntı ile korku dolu anlar yaşadıklarını ve hızlı bir şekilde dışarı çıktıklarını söyledi.

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