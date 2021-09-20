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Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası'nın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

20.09.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'daki Karakuz Demir Madeni Sahası'nın özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ'ye ait Karakuz Demir Madeni Sahası'nın nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının duyurusuna göre, Sümer Holding AŞ'ye ait, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki ruhsat bitim tarihi 4 Mart 2047, ruhsat alanı 7 bin 377,39 hektar, işletme izin alanı 83,58 hektar olan Karakuz Demir Madeni Sahası'nın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi 346 milyon lira ile D Mineral ve Madencilik AŞ verdi.

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