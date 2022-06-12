YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

12.06.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'daki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. tabancayla, Ç.K ile M.E. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili F.U. gözaltına alındı, diğer şüpheli F.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti MKYK üyesi Çalık, Malatya'da tapu sorunu çözülen vatandaşlarla bir araya geldiAK Parti MKYK üyesi Çalık, Malatya'da tapu sorunu çözülen vatandaşlarla bir araya geldi
Aydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastıAydın'da sağanak sonucu dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Maslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptıMaslak'ta binicilik kulüplerinin bulunduğu alandan kaçan ata otomobil çarptı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:06
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:25
Akşam
19:57
Yatsı
21:39
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.