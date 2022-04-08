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Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

08.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı.

Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısrı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Yavuz Y, tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili A.Y. aranıyor.

Dün iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Yavuz Y. yaralanmıştı. Kavgaya karışan R.S, polis merkezine yanındaki tüfekle giderek teslim olmuştu.

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