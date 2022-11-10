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Malatya'daki Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu

10.11.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, sonbaharda tabloları aratmayan manzaralar oluşturuyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yılın dört mevsimi saklı bir cenneti andıran ilçe, sonbaharda rengarenk görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca mola noktası olarak görülüyor.

Kanyonun ortasından asırlardır akan Tohma Çayı ve etrafındaki selvi, çınar, söğüt ve incir ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü, kış mevsimi öncesi eşsiz sonbahar manzarasıyla doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor.

Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, ahşap köprüleri, mini doğal şelaleleri, su çarkları, yürüyüş alanları ve Tohma kıyısındaki çay bahçeleriyle ziyaretçilerine dingin bir ortamda dinlenme imkanı sunuyor.

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Malatya Darende kanyon sonbahar tohma kanyonu

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