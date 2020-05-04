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Malatya’dan 3 belediyeye 130 bin maske gönderildi

MALATYA HABERLERİ  | 04.05.2020 17:37 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak, Isparta ve Ağrı Belediyelerine teslim edilmek üzere toplam 130 bin maske gönderdi.Malatya genelinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacı olan diğer İllere de maske gönderiyor.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya genelinde olduğu gibi Malatya dışından gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bazı illerden gelen talepleri de kendi imkânlarımız çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz.

Malatya’dan 3 belediyeye 130 bin maske gönderildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Zonguldak, Isparta ve Ağrı Belediyelerine teslim edilmek üzere toplam 130 bin maske gönderdi.
Malatya genelinde hizmet veren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ile evlere maske dağıtımı yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda maske ihtiyacı olan diğer İllere de maske gönderiyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya genelinde olduğu gibi Malatya dışından gelen talepleri de değerlendirdiklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bazı illerden gelen talepleri de kendi imkânlarımız çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz. Malatya maske üretiminde oldukça başarılı bir şekilde organize oldu. Hem kendi ihtiyacını hem de Türkiye’de maskeye ihtiyaç duyan diğer illerin maske ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede üretim yapmaktadır” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Zonguldak, Isparta ve Ağrı’dan gelen talep doğrultusunda bu illere maske yardımında bulundu. Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı olan vatandaşlara dağıtılmak üzere Zonguldak için 50 bin, Isparta için 40 bin ve Ağrı için 40 bin olmak üzere toplam 130 bin maskeyi ilgili şehirlere gönderdi.

Malatya’dan 3 belediyeye 130 bin maske gönderildi

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