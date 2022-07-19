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Malatya'dan yılın ilk yarısında 168 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

19.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının karşılandığı Malatya'dan ocak-haziran döneminde yurt dışına 32 bin 662 ton ürün gönderildi - Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan: - "Temmuz ayında da önemli miktarda ihracat geliri elde ederek 2021-2022 yılı kuru kayısını ihracat sezonunu çok önemli bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz"

VOLKAN KAŞİK - Malatya'dan bu yılın ocak-haziran döneminde 115 ülkeye 32 bin 662 ton kuru kayısı ihraç edilerek, 167 milyon 704 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, ihracat getirisiyle yüz güldürmeye devam ediyor.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 41 bin 12 ton ürüne karşılık 141 milyon 176 bin dolar elde edilen kuru kayısıdan bu senenin aynı döneminde ise 32 bin 662 ürün ihraç edildi. Malatyalı ihracatçılar, geçen seneye göre daha az ürün göndermesine rağmen gelirini yüzde 19 artırarak 167 milyon 704 bin dolara çıkardı.

Bu senenin ilk yarısında ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye kuru kayısı satıldı.

- "İhracat rakamları sevindirici"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracatının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Haziran ayında 4 bin 294 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini belirten Özcan, bunun karşılığında 23 milyon 631 bin dolar gelir elde ettiklerini ifade etti.

Özcan, kentte kayısı hasadının devam ettiğini anlatarak, "Haziran ayının ihracat rakamları çok sevindirici çünkü yeni mahsule kısa bir süre kalmasına rağmen Haziran'daki ihracat rakamları önemli. İhracat gelirimiz de geçen yılın ortalamasının çok üzerinde. İnşallah temmuz ayında ihracatımızı tamamlayıp sezon diye adlandırdığımız 1 Ağustos 2021-1 Ağustos 2022 yılını da sevindirici bir rakamla tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

- "İhracat rakamlarımız önemli noktaya geldi"

Yılın ilk 6 ayında 32 bin 662 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek karşılığında 167 milyon 704 bin dolar gelir elde ettiklerini anımsatan Özcan, şöyle devam etti:

"Geçen yılın ortalamalarına bakıldığında ise kısmen ihracat rakamlarında gerileme olmasına rağmen gelirde önemli miktarda artış söz konusu. Bu hem ham madde fiyatlarının artması, bununla işletme maliyetlerini de üzerine koyduğunuzda şu anda ihracat rakamlarımız çok önemli bir noktaya geldi. İlk 6 aylık ihraca rakamlarımızda stabil olarak miktar olarak kendimizi korumuşken, gelir olarak önemli bir gelir artışı söz konusu. İnşallah temmuz ayında da önemli miktarda ihracat geliri elde ederek 2021-2022 yılı kuru kayısını ihracat sezonunu çok önemli bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz."

- "500 milyon dolar ihracat konusunda ısrarcıyız"

Ramazan Özcan, 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar gelir hedeflerinden sapmadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Belki bu yıl bu hedeften kısmı bir gerileme yaşıyor olabiliriz ama hedefe kilitlendik, kesinlikle 2022-2023 yılı sonunda bu hedefi yakalamaya çok yakınız. Bu yılı belki 400 milyon dolara yakın bir rakamla kapatacağız ama 2022-2023'te kesinlikle 500 milyon dolar ihracat konusunda ısrarcıyız. Bu konuda Malatya olarak hem ülke hem kent ekonomisini dimdik ayakta duracak bir ihracat rakamıyla kapatmalı planlıyoruz."

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