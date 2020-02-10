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Malatyalı 37 sporcu derece elde etti

MALATYA HABERLERİ  | 10.02.2020 17:40 | Son Güncelleme

Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonasında Malatyalı 37 sporcu derece elde etti.Antalya’da devam eden Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonansa Malatya’dan 1 idareci 2 antrenör ve 37 sporcu katıldı.Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz yaptığı açıklamada, “Malatya’dan 37 sporcuyla katıldığımız şampiyonada Tao branşında 4 Birincilik 7 ikincilik 22 Üçüncülük Sanda da ise 1 ikincilik 3 Üçüncülük ile toplam 37 madalya kazanıldı.

Malatyalı 37 sporcu derece elde etti

Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonasında Malatyalı 37 sporcu derece elde etti.
Antalya’da devam eden Türkiye Wushu Kung-fu şampiyonansa Malatya’dan 1 idareci 2 antrenör ve 37 sporcu katıldı.
Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz yaptığı açıklamada, “Malatya’dan 37 sporcuyla katıldığımız şampiyonada Tao branşında 4 Birincilik 7 ikincilik 22 Üçüncülük Sanda da ise 1 ikincilik 3 Üçüncülük ile toplam 37 madalya kazanıldı. Tarihte ilk defa bu kadar başarılı ve madalya dolu bir şampiyona geçirmiş olduk” dedi.
Sporcular serbest sitil ve farklı 3 yarışta madalya aldılar.
Tao da derece yapan sporcular:
Birinciler: Miraç Özgenel, Mertcan Yavuz, Eda Keskin ve Ramazan Yavuz.
İkinciler: Berat Özgenel, Çagatay Koçhan, Omer Efe, Miraç Özgenel, Abdullah Yavuz, Yusuf Özgenel ve Tuba Yavuz.
Üçüncüler: Onur Özkaya, Berat Özgenel, Mirac Özgenel iki kere, Hasan Sait Aydın, Mertcan Yavuz, Mirac Yavuz, Burak Altuğ iki kere, Cagatay Koçhan iki kere, Emre Işık iki kere, Mirac Keskin, Sueda Akgün ,Songul Sude Keskin, Fatmanur Özkaya, Melike Yavuz, Yusuf Özgenel, Bülent Yavuz, Burak Evci ve Osman Zeki Evci.

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