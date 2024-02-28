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Malatya'nın ilk renkli gazetesi 28 Şubat'ta siyah-beyaz basıldı

AA AA
28.02.2024 12:23
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Malatya'da yerel olarak yayımlanan kentin ilk renkli gazetesi Sonsöz Gazetesi, 28 Şubat "postmodern darbesi"ni unutturmamak ve protesto etmek amacıyla siyah-beyaz basıldı.

Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Şubat darbesinin 27'nci yılında insanlara o kara günü unutturmamak adına siyah-beyaz çıktıklarını söyledi.

BBP'nin Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun duruşunu kendilerine ilke edindiklerini dile getiren Er, şöyle konuştu:

"28 Şubat, Türk milleti üzerinde olan bir karabuluttu ve bugünü milletimize hatırlatmak amacıyla, 28 Şubat'ta darbe olduğu için siyah-beyaz çıktık. Bu darbeleri kınadığımız için biz gazetemizi 28 Şubat'ta siyah beyaz çıkarıyoruz. Sebebine gelince Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 'Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam.' diyecek kadar cesur, 28 Şubat rüzgarı herkesi önüne katıp götürürken Necmettin Erbakan'a destek verecek kadar yiğit bir adamdı. Bizler de bu düsturla 28 Şubat darbesini buradan protesto ediyoruz."

Er, kız çocuklarının okullarından kovulduğu, yemin eden doktorların başörtülü hasta kabul etmediği, çocuğunu evlendirmek isteyen anne babaların başörtüleri yüzünden çocuklarının düğün merasimlerini dahi göremediği, tankların bu milletin üzerine sürüldüğü bir dönemi yaşadıklarını ifade etti.

Bugün artık 28 Şubat sürecinin geride kaldığını kaydeden Er, "Demokrasi yerleşti. Milletin bireyleri bölünmekten kurtuldu. Başörtülü-başı açık bir diye mukayese bugünlerde artık yaşanmıyor. Okullarda birlikte eğitim alabiliyor. Hiçbir problem de yaşanmıyor. Malatya'nın ilk renkli gazetesi olan ve 24 yıllık yayın hayatını sürdüren Sonsöz Gazetesi her yıl 28 Şubat'ta siyah-beyaz çıkmaktadır. Sadece 6 Şubat 2023 depremi nedeniyle geçen yıl gazetemiz yayınlanmadı. Gazetemiz çıktığı müddet bu tarihte siyah-beyaz çıkacaktır." dedi.

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Malatya 28 şubat

Malatya Namaz Vakitleri 28 Şubat Çarşamba

İmsak
05:34
Sabah
06:54
Öğle
12:44
İkindi
15:53
Akşam
18:24
Yatsı
19:40
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