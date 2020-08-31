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Malatyasporlu taraftarlardan Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 31.08.2020 14:47 | Son Güncelleme

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, Malatya’nın 3.ligdeki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’u kamp yaptığı Kızılcahamam’da ziyaret etti.Yeni Malatyaspor’un Bolu kampına giden taraftar derneği bünyesindeki tribün liderleri, Malatya’nın 3.ligdeki takımı Yeşilyurt Belediyespor’u da ziyaret ederek, yöneticilerine yeni sezon öncesi başarılar diledi.Malatya takımlarının Türk futboluna renk kattığını ve yeni sezonda iki kulübün de başarılı olacağına inandıklarını kaydeden tribün lideri Serdar kaplan, “Yeni sezona hazırlanan takımlarımızı ziyaret ederek hem moral vermek, hem de çalışmalarını takip etmek adına Bolu ve Ankara’ya gittik.

Malatyasporlu taraftarlardan Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri, Malatya’nın 3.ligdeki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor’u kamp yaptığı Kızılcahamam’da ziyaret etti.
Yeni Malatyaspor’un Bolu kampına giden taraftar derneği bünyesindeki tribün liderleri, Malatya’nın 3.ligdeki takımı Yeşilyurt Belediyespor’u da ziyaret ederek, yöneticilerine yeni sezon öncesi başarılar diledi.
Malatya takımlarının Türk futboluna renk kattığını ve yeni sezonda iki kulübün de başarılı olacağına inandıklarını kaydeden tribün lideri Serdar kaplan, “Yeni sezona hazırlanan takımlarımızı ziyaret ederek hem moral vermek, hem de çalışmalarını takip etmek adına Bolu ve Ankara’ya gittik. 3.ligdeki ekibimiz Yeşilyurt Belediyespor’umuzu da kamp çalışmalarını yaptığı Kızılcahamam’da ziyaret ettik. Malatya’mızın iki kulübü var ve bu kulüpler lige renk katıyor. Taraftarımız iki takıma da destek olsunlar. Bazı klavye taraftarları uzaktan sallamakla taraftar olunuyor yanılgısı içerisindeler. İcraat noktasında ara ki bulasın. Biz her zaman birlik beraberlikten yan olduk, yine aynı düşüncedeyiz. Bu arada Osmanlıspor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Malatyalı hemşerimiz Mehmet Emin Katipoğlu’nu da ziyaret ederek başarı dileklerimizi ilettik” diye konuştu.

Malatyasporlu taraftarlardan Yeşilyurt Belediyespor kampına ziyaret

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