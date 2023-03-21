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Malatya'ya depremin ikinci günü gelen gönüllü sağlıkçılar afetzedelerin yaralarını sarıyor

21.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin arasında yer alan Malatya'ya gelen gönüllü sağlıkçılar, 43 gündür afetzedelerin yaralarını sarıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından farklı şehirlerde çalışan ve birbirlerini daha önce tanımayan hemşire, paramedik ve tıp öğrencilerinden oluşan 12 sağlık çalışanı, kendi imkanlarıyla Malatya'ya geldi.

Burada bir ekip olan gönüllü sağlık çalışanları, çadır kentte kalan vatandaşların yanı sıra kırsal mahallelere giderek afetzedelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Hiçbir karşılık beklemeden deprem bölgesinde görevlerine devam eden gönüllü sağlıkçılar, depremzedelerin ilaç ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra muayene ve pansuman işlemleri yapıyor.

DEPREMZEDELER İÇİN ARAÇ VE BİLGİSAYARLARINI SATTILAR

Paramedik Alişan Savaş, AA muhabirine, deprem bölgesine Çorum'dan geldiğini, hiçbir beklentisi olmadan depremzedelere yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Sorumlu oldukları iki çadır kent ve belirlenmiş 16 kırsal mahalle bulunduğunu aktaran Savaş, gün içinde buralarda çalışma yürüterek afetzedelerden gelen talepleri yerine getirdiklerini belirtti.

Savaş, depremin hemen ertesi günü Malatya'ya geldiklerini kaydederek, diğer gönüllü sağlıkçılarla da burada tanıştıklarını, daha sonra hepsiyle aile gibi olduklarının altını çizdi.

Diğer illerdeki depremlerde kendi tanıdıklarının da hayatını kaybettiğini dile getiren Savaş, bu durum karşısında çok üzüntü duyduklarını ancak burada depremzedelerin yanında oldukları için de motive olduklarını vurguladı.

Savaş, saat gözetmeksizin buradaki gönüllü hizmetlerinin sürdüğünü ifade ederek, "Depremzedeler için elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Burada oldukları sürede gerekli ilaçları ve malzemeleri alabilmek için aracını sattığını söyleyen Savaş, diğer gönüllü sağlıkçılar arasında ise dizüstü bilgisayarını satanların olduğunu belirtti.

"BURADAKİ ÇALIŞMAMIZ BİTENE KADAR SOSYAL HAYATIMIZA DÖNMEYECEĞİZ"

Niğde'den gelen sağlıkçı Bekir Yardımcı, depremin hemen ardından gönüllü olarak AFAD'a başvurduğunu, onların yönlendirmesiyle Malatya'ya geldiğini söyledi.

Gönüllü gelen sağlıkçılarla Malatya'da 12 kişilik bir ekip oluşturduklarını dile getiren Yardımcı, ilk zamanlar enkaz başlarında görev aldıklarını, daha sonra ise kente gelen ilaçların ayrıştırılması, çadır kent ve kırsal mahallelerde sağlık hizmetinde görev aldıkları bilgisini verdi.

Yardımcı, bu işi yaparken hiçbir şekilde maddiyat gözetmediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Tek istediğimiz buradaki insanların sağlık ve psikolojik açıdan ihtiyaçlarını karşılamak. Elimizden geldiğince bütün ekip olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ara vermeden çalışmaya devam edeceğiz. Çoğumuz özel hayatında belli işleri bırakarak buraya geldi. Sosyal hayatı şu anda biz bıraktık. Buradaki çalışmamız bitene kadar da sosyal hayatımıza dönmeyeceğiz."

Kayseri'den gelen Furkan Bilir, "İnsanlara yardım etmek için buradayız. Sonuna kadar da buradayız. Burada çalışırken herhangi bir maddi beklentimiz yok. Daha çok biz kendi imkanlarımızı burada kullanmaya çalışıyoruz." dedi.

Hemşire Bekir Köktaş ise depremzedelerin yaralarını sarmak ve acılarını azaltmak için burada olduklarını ifade ederek, şimdilik Malatya'dan dönmeyi düşünmediklerini, imkanları ölçüsünde çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

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deprem Malatya çadır kent

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