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Malatya'yı hızlı trenle Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı

20.06.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seferlerle, trenle 16 saat süren Malatya-Ankara arası yolculuk süresi 6,5 saate düşecek.

Malatya'yı hızlı trenle entegre şekilde Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferlerine başlandı.

Malatya-Ankara arasında 4 Eylül Mavi Ekspresi ile yaklaşık 16 saat süren yolculuk süresi, hızlı tren bağlantısı ile 6,5 saate düşücek.

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu, Malatya Garı'nda düzenlenen törende, 6 Şubat'taki depremlerde Malatya'nın kötü günler yaşadığını, devletin en kısa sürede acil ihtiyaçları, şimdi de kalıcı ihtiyaçları hızla gidermekte olduğunu söyledi.

Barınma ve yeme-içme gibi ulaşımın da temel bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Kazancıoğlu, "Biz Ankara'yı Sivas'a hızlı bağlayınca Malatya'yı da Ankara'ya hızlı getirmek istedik. Bu inşallah hızlı tren Malatya hattına gelene kadar geçici bir çözüm. Şimdilik 6,5 saat ama çok yakında Malatya-Sivas'ı 3,5 saate, Sivas-Ankara'yı da 2 saate düşüreceğiz Böyle olunca 6 saat gibi bir sürede Ankara'da olmuş olacağız ki bu çok önemli bir hizmet diye düşünüyorum. Malatyalılarımız en güzeline layık ve güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin de bölgesel tren aracılığıyla Malatya'da Ankara'ya 280 liraya ulaşılabileceğini belirtti.

Şahin, "Darısı İstanbul hattına, darısı hızlı trenin Malatya'ya uzatılıp 3 saatte Ankara, 6 saatte İstanbul seviyesine gelmeye. Buna da çok az kaldı. İnanıyorum ki çok kısa bir süre içinde Türkiye bunu da başaracak. Artık Malatya'mız Ankara'ya sabah gidip akşam dönecek hale gelecektir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da "Temennimiz ve dileğimiz odur ki Sivas'a gelen hızlı tren yolu hattının Malatya bağlantısının yapılarak doğu illerimizle de Ankara'nın ve batının hızlı tren ağları ile bağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise depremde evleri hasar gören üniversite personeli için vagon ev projesi yaptıklarını, Devlet Demiryolları'nın kullanılmayan 100 vagonu kendilerine tahsis edeceğini kaydetti.

Protokol üyeleri, konuşmaların ardından ilk seferini yapan bölgesel treni uğurladı.

YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANACAK

Malatya'yı hızlı tren bağlantısıyla hız ve konfora kavuşturacak Malatya-Sivas Bölgesel Treni, 262 koltuk kapasitesine sahip.

Malatya ile Sivas arasındaki seferini 3 saat 40 dakikada tamamlayacak olan Malatya-Sivas Bölgesel Treni'nde yiyecek ve içecek satışı yapılacak. Tren, Yazıhan, Hekimhan, Akgedik, Akçamağara, Demiriz, Çetinkaya ve Yenikangal olmak üzere 7 istasyonda duracak. Her gün yapılacak seferlerde Malatya'dan 08.10'da kalkacak tren 11.50'de Sivas'a ulaşacak. Sivas'tan 16.10'da hareket eden tren ise Malatya'ya 19.54'te varacak.

Hızlı ve bölgesel treni birlikte kullanarak Ankara ve İstanbul yönlerine yapılacak seyahatlerde Malatya-Sivas parkuruna yüzde 50 indirim uygulanacak.

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