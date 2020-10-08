Malazgirt ilçesinin tek balıkçısı açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesindeki iki girişimci gencin açtığı balıkçı dükkanı ilçenin tek balıkçı dükkanı oldu.

Yıllardır balıkçılık yapan girişimci gençler, Malazgirt ilçesinde açtıkları ‘Okyanus Balıkçılık’ ile iş hayatına atıldılar. İbrahim ve Volkan Tutak, hızla gelişen Malazgirt ilçesinde açtıkları balıkçı dükkânlarını sabahın erken saatlerinde vira bismillah diyerek açtıkları işler yerlerinde akşam saatlerine kadar sürdürüyorlar. İbrahim Tutak yaptığı açıklamada, çok uzun zamandan beri balıkçılık yaptığını ifade ederek, tarihi Malazgirt ilçesinde bir eksikliği daha gidermenin mutluğunu yaşadığını belirtti. Kentte balıkçı dükkânın olmadığını dile getiren Tutak, "Malazgirt’te daha önce balıkçı dükkânı açılmamıştı. Bizde burada bir ilki yaşatmak istedik. Dükkânımızı açtık. Malazgirtli vatandaşlarımızdan farklı tepkiler alıyoruz. Buda bizleri hayli mutlu ediyor. Yıllarca batı illerinde balıkçılık yaptım. Malazgirt ilçemizde deniz ürünleri ve tatlı su ürünleri satan bir balıkçı dükkânının olmadığı fark ettim. Bende amcamın oğlu Volkan Tutak ile ‘Okyanus Balıkçılık’ isminde bir yer açtık. Açtığımız iş yerimizde Hamsi, İstavrit, Palamut, Somun, Alabalık, Çupra, Levrek, Barbun, Çinekop, Mezgit ve tatlı su balıkları satmaya başladık. Çok şükür dükkânımıza yoğun ilgi var. Bizlere gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı Tarihi Malazgirt ilçesi halkına şükranlarımızı sunarız” dedi.



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