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Malazgirt Zaferi etkinlikleri coşkuyla başladı

MUŞ HABERLERİ  | 23.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949’uncu yıl dönümü etkinlikler, halkın yoğun katılımı ile start aldı.

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü etkinlikleri başladı.
Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949’uncu yıl dönümü etkinlikler, halkın yoğun katılımı ile start aldı. Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmalarının yanı sıra köyvivor, masa tenisi, golf ve badminton oyunları gerçekleştirildi. Türkiye Tiyatroları Birliği ekipleri tarafından Dede Korkut ve Türklerin doğuşu oyunlarının ardından program Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seyyar açık hava sinema etkinliği ile devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde Okçular Vakfı ekipleri tarafından çocuklara ok atma öğretildi.

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