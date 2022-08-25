YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar "Köyvivor" parkurunda eğlendi

Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar "Köyvivor" parkurunda eğlendi

25.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta 4 yıl önce hayata geçirilen "Köyvivor Projesi" kapsamında en ücra köylere giden Gençlik Merkezi gönüllüleri Malazgirt Zaferi etkinliklerinde de oluşturdukları parkurla 3 bin çocuğa ulaştı - Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş: - "Hedefimiz 5 bin çocuğumuza ulaşmak. Köyvivor parkurunun dışında matrak, dart ve mini golf alanlarımız da var"

İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılan çocuklar, alanda kurulan "Köyvivor" parkurunda doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Muş Gençlik Merkezince 4 yıl önce hayata geçirilen "Köyvivor" projesi kapsamına köylere giderek çocukları sevindiren gönüllüler bu yıl katıldıkları Malazgirt Zaferi etkinliklerine de renk kattı.

Survivor yarışmasından esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler, birçok engelden oluşan "Köyvivor" parkurunu kurdukları alanda çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlik alanına gelen çocuklar 7 etaptan oluşan parkuru birincilikle bitirmek için kıyasıya yarıştı.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, etkinlik alanında kurdukları stantta da çocukların yüzünü boyadı, oyunlar oynadı.

- "Hedefimiz 5 bin çocuk"

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, AA muhabirine, merkez olarak Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda çocukları eğlendirmek istediklerini söyledi.

Etkinlikler kapsamında yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştıklarını anlatan Karataş, "Hedefimiz 5 bin çocuğumuza ulaşmak. Köyvivor parkurunun dışında matrah, dart ve mini golf alanlarımız da var. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak burada iki çadırımız bulunuyor. Özellikle Köyvivor'a yoğun ilgi var. Çocuklarımızı mutlu etmek için çaba gösteriyoruz. Amacımız çocuklarımızın gönüllerine dokunabilmek ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak." dedi.

Gençlik lideri İrfan Batır ise merkez olarak Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı Malazgirt'te kutlamalar kapsamında iki gündür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Alanda Köyvivor parkuru oluşturduklarını dile getiren Batır, "Bu etkinliklerle çocuklarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Hedefimiz 26 Ağustos'a kadar 5 bin gencimize ulaşmak, onların minik yüreklerine dokunmak. Çok zevkli geçiyor. Halkın ilgisi de büyük. Köyvivor'la Malazgirt etkinliklerine damga vurmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

- "Çok eğleniyoruz"

Köyvivor parkurunda yarışan Aleyna Yılmaz da çok eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirerek "Köyvivor'da ilk defa yarışıyorum. Bir erkekle yarıştım ve kazandım. Malazgirt etkinliklerinde geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Parkurun çok eğlenceli olduğunu söyleyen Elvan Özkan ise "Malazgirt etkinliklerine iyi ki gelmişim. Çok eğlendim. İlk defa yarıştım. Çok eğlenceli vakit geçirdim. Etkinliklere geldiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret ettiTDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Muş'ta partisinin il başkanlığını ziyaret etti
Eskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıEskişehir'de trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybettiBursa'da selden kurtarılan 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Muş malazgirt zaferi

Muş Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:31
Öğle
12:21
İkindi
16:02
Akşam
19:00
Yatsı
20:22
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Uzanmış güneşleniyordu! Adamın yaptığı şeyi fark edince...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Bu kadarı da fazla! Gördüğünüz yerde uzaklaşacaksınız

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.