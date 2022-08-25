Malazgirt Zaferi etkinliklerine katılan çocuklar "Köyvivor" parkurunda eğlendi

İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerine katılan çocuklar, alanda kurulan "Köyvivor" parkurunda doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Muş Gençlik Merkezince 4 yıl önce hayata geçirilen "Köyvivor" projesi kapsamına köylere giderek çocukları sevindiren gönüllüler bu yıl katıldıkları Malazgirt Zaferi etkinliklerine de renk kattı.

Survivor yarışmasından esinlenerek hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekipler, birçok engelden oluşan "Köyvivor" parkurunu kurdukları alanda çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Etkinlik alanına gelen çocuklar 7 etaptan oluşan parkuru birincilikle bitirmek için kıyasıya yarıştı.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, etkinlik alanında kurdukları stantta da çocukların yüzünü boyadı, oyunlar oynadı.

- "Hedefimiz 5 bin çocuk"

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Murat Karataş, AA muhabirine, merkez olarak Malazgirt Zaferi etkinliklerinin düzenlendiği alanda çocukları eğlendirmek istediklerini söyledi.

Etkinlikler kapsamında yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştıklarını anlatan Karataş, "Hedefimiz 5 bin çocuğumuza ulaşmak. Köyvivor parkurunun dışında matrah, dart ve mini golf alanlarımız da var. Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak burada iki çadırımız bulunuyor. Özellikle Köyvivor'a yoğun ilgi var. Çocuklarımızı mutlu etmek için çaba gösteriyoruz. Amacımız çocuklarımızın gönüllerine dokunabilmek ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak." dedi.

Gençlik lideri İrfan Batır ise merkez olarak Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı Malazgirt'te kutlamalar kapsamında iki gündür etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Alanda Köyvivor parkuru oluşturduklarını dile getiren Batır, "Bu etkinliklerle çocuklarımızın yüreklerine dokunuyoruz. Hedefimiz 26 Ağustos'a kadar 5 bin gencimize ulaşmak, onların minik yüreklerine dokunmak. Çok zevkli geçiyor. Halkın ilgisi de büyük. Köyvivor'la Malazgirt etkinliklerine damga vurmaya hazırız." açıklamasında bulundu.

- "Çok eğleniyoruz"

Köyvivor parkurunda yarışan Aleyna Yılmaz da çok eğlenceli anlar yaşadıklarını dile getirerek "Köyvivor'da ilk defa yarışıyorum. Bir erkekle yarıştım ve kazandım. Malazgirt etkinliklerinde geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Parkurun çok eğlenceli olduğunu söyleyen Elvan Özkan ise "Malazgirt etkinliklerine iyi ki gelmişim. Çok eğlendim. İlk defa yarıştım. Çok eğlenceli vakit geçirdim. Etkinliklere geldiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

