Malazgirt Zaferinin 949’uncu yıl dönümüne Beyazgül de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferinin 949’uncu yıl dönümü kutlamalarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıl dönümü kutlamalarına Beyazgül’de katıldı. Büyükşehir belediyesi, Malazgirt Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Ahlat’ta Şanlıurfa Otağını kurdu.

