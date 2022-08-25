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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

25.08.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları sürüyor.

İlçedeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Okçular Vakfınca oluşturulan etkinlik alanına gelenler, tematik çadırları ziyaret ederek sergilenen el sanatları hakkında bilgi alıyor, fotoğraf çektiriyor. Çocuklar da ata biniyor, geleneksel oyunları oynayarak eğleniyor.

Etkinliğe katılan Bursa Orhaneli Emir Köyü Dernek Başkanı ve Bursa Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Uğur, 150 kişilik ekiple Malazgirt etkinliklerine geldiklerini söyledi.

Kültürlerini tanıtmak ve Yörük Türkmeni'nin ne anlama geldiğini anlatmak için etkinliğe katıldıklarını anlatan Uğur, şöyle konuştu:

"En önemlisi ata topraklarına geldik. Burası öz vatanımız. Bunu her zaman söylemekten gurur duyuyoruz. Malazgirt etkinliklerinde açtığımız çadırımız ilçe halkından ve çevre ilçelerden gelenlerden ilgi gördü. Dilimiz döndüğünce gelenlere Sultan Alparslan'ı, birliğimizi ve kültürümüzü anlatıyoruz. Kaynaşmaya, tanışmaya ve akrabalarımızı tanımaya çalışıyoruz. Etkinlikler çok güzel. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin devam etmesini diliyoruz."

Etkinlikler için Antalya'dan gelen Fuat Ede ise Muş'a ilk defa geldiğini belirterek, "Buradaki etkinlikler çok güzel. Ata bindik. İnsanlar bizi çok sıcak karşıladı. Her zaman buraya gelmek isteriz." dedi.

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